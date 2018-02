Bimbo di 5 anni cade dalla seggiovia

AOSTA - Un bambino milanese di cinque anni è caduto da una seggiovia degli impianti sciistici di La Thuile. Cosciente, è stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove medici lo hanno visitato per valutare le sue condizioni. Per cause da accertare, è precipitato da un'altezza compresa tra i sette e nove metri. In un primo momento era stato portato al centro traumatologico della località sciistica, poi i sanitari hanno preferito trasferirlo in elicottero all'ospedale regionale.