Denunciati per usura 11 cambisti a Saint Vincent

AOSTA - La Guardia di finanza ha denunciato alla Procura di Aosta 11 cambisti che operavano fuori dal Casinò di Saint-Vincent. Le ipotesi di reato sono usura, riciclaggio e attività finanziaria abusiva. L'operazione trasversale di polizia valutaria, giudiziaria e fiscale è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta (ex Nucleo di polizia tributaria).

I militari hanno inoltre applicato sanzioni amministrative per 400 mila euro nei confronti di 90 persone ed eseguito verifiche fiscali a carico di due cambisti risultati essere evasori totali nel periodo 2014-2017, con il recupero a tassazione di 350 mila euro di redditi non dichiarati. Le indagini sono nate dall'approfondimento di 14 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia: sui conti correnti analizzati sono emersi versamenti di centinaia di assegni bancari con importi emessi da altrettanti frequentatori della casa da gioco e provenienti da fuori regione.

Chi è il cambista e lo scontista

Il cambista è una persona che, senza essere ufficialmente un intermediario finanziario, offre denaro contante ai giocatori in cambio di un assegno, rispetto al quale trattiene una percentuale di circa il 10 per cento, che è il suo guadagno.

Le indagini hanno poi permesso di individuare altre figure operanti a fianco dei cambisti, gli 'scontisti'. Sono persone di riferimento incaricate dell'approvvigionamento dei contanti necessari per favorire i giocatori, nonché della 'monetizzazione' degli assegni frutto dell'attività di cambio attraverso il versamento su conti correnti propri o di propri familiari e dell'anticipazione dell'importo del titolo con denaro contante.