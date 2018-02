Aosta, cittadini e commercianti fanno ricorso al Tar contro le regole della Ztl

AOSTA - Un gruppo di cittadini e commercianti del centro storico di Aosta ha depositato un ricorso al Tar contro le più stringenti regole introdotte dall'amministrazione del capoluogo regionale in materia di accesso alle zone a traffico limitato (delibere 125 e 126 del 16 novembre 2017). Lo rende noto l'avvocato Fabio Alicata, del foro di Catania.

«Il Comune di Aosta, da un lato, ha regolamentato in maniera più restrittiva alcune fattispecie già esistenti, con norme improntate a un certo rigore, ma, dall'altro, ha inteso imporre oneri ingiustificati sui cittadini e sui negozianti del centro storico, introducendo, di fatto, nuove forme di tassazione», spiega il legale. Riguardo ai commercianti «l'abolizione della fascia oraria di libero carico e scarico merci dalle 7:00 alle 8:00 e il correlato obbligo di corrispondere al Comune una somma per ogni accesso ( 5 euro al giorno), comporta un ingiustificato aggravio di costi diretto e indiretto, che in alcuni casi, può superare 1.500 euro all'anno».