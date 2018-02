Sant'Orso una vera festa per tutta la Valle d'Aosta: chiude con un bilancio più che positivo

AOSTA - La Fiera di Sant'Orso, che ha registrato tra martedì e mercoledì 152 mila 287 passaggi, chiude con un bilancio positivo, secondo gli organizzatori. «Ancora una volta il più importante appuntamento dell'artigianato di tradizione della nostra regione è stato una vera festa per tutta la Valle d'Aosta, un momento in cui la comunità ha potuto ritrovarsi con allegria e serenità e celebrare le sue radici più profonde e sentite», commenta l'assessore regionale alle attività produttive, Jean-Pierre Guichardaz.

In base ai dati rilevati dal sistema di telecamere, nel momento di massimo riempimento sono stati conteggiati 2 mila 156 vetture, 86 bus e 33 camper il 30 gennaio e 1.576 vetture, 84 bus e 26 camper il 31 gennaio.