Rubate monete bizantine al Museo Archeologico di Aosta

AOSTA - Sei monete bizantine sono state rubate al Museo archeologico regionale, in piazza Roncas, ad Aosta. Il furto è stato commesso verso le 10:00 di ieri. Un uomo, con il volto semicelato da un paio di occhiali, ha forzato una vetrina al piano terra e ha preso le monete prima di darsi alla fuga.

L'allarme è scattato subito, il custode è giunto sul posto ma il ladro era già sparito. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso la scena. La polizia sta incrociando le immagini con quelle in città per avere maggiori elementi sull'autore del furto. «E' andato a colpo sicuro - spiega Roberto Domaine, sovrintendente ai beni culturali della Regione Valle d'Aosta - e sapeva cosa prendere. Non abbiamo ancora quantificato il valore delle monete, ma si tratta di pezzi difficili da rivendere sul mercato dell'arte».