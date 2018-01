Aosta, il bilancio di previsione 2018 del Comune pareggia a 64 milioni di euro

AOSTA - Pareggia a 63,8 milioni di euro - di cui 59,4 per le spese correnti e 4,4 milioni per la parte investimenti - il bilancio previsionale 2018 del Comune di Aosta. Nel 2017 la cifra per la parte corrente era analoga, mentre quella per la parte investimenti era inferiore di circa 1,2 milioni. La bozza dello schema di bilancio 2018-2020 è stata approvata dalla giunta comunale lunedì 29 e verrà presentata al Consiglio comunale, per l'approvazione, entro i primi giorni di marzo.