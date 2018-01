A Courmayeur si pensa al recupero delle terme e ridurre il transito delle auto

AOSTA - Riequilibrio progressivo tra lo spazio ricreativo e quello abitabile, un possibile recupero delle storiche Terme, un piano strategico di collaborazione con gli altri comuni della Valdigne e di accordi con gli enti del turismo della città italiane, un programma di sviluppo all'insegna della mobilità sostenibile con una graduale diminuzione del traffico privato, una eventuale candidatura per il marchio Best of Alps, la riqualificazione del Centro Sportivo. Sono tutte linee guida turistiche del Comune di Courmayeur per il 2018, che sono state presentate agli operatori del settore.

Entro fine aprile sarà avviato un Tavolo del Turismo, composto dai rappresentanti di tutti i comparti, con una funzione propositiva e consultiva sugli obiettivi delle politiche turistiche e sui progetti. Inoltre sarà predisposto un un piano strategico triennale di riorganizzazione dell'offerta turistica Courmayeur/Valdigne impostato su sport e attività stagionali. Tra gli altri obiettivi, la creazione di progetti turistici connessi con la Valdigne, con la Regione Valle d'Aosta e con il resto dell'area Monte Bianco «in una logica di autofinanziamento attraverso sponsorizzazioni e cofinanziamenti», la riqualificazione, segnalazione e promozione della rete sentieristica e di prolungamento della stagione del trekking/escursionismo/mountain bike e l'avvio del potenziamento del turismo congressuale, degli eventi aziendali e dei meeting accademici.