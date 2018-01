Elezioni 2018, esclusa la lista Destre unite-Forconi

AOSTA - Sono state ammesse le candidature di 18 dei 19 aspiranti parlamentari per il collegio uninominale della Valle d'Aosta alle elezioni politiche del prossimo 4marzo. La lista Destre unite-Forconi (che candidava al Senato Federico Grispigni) non è infatti stata ammessa dall'ufficio elettorale regionale: si apprende dal Tribunale di Aosta che non ha depositato le sottoscrizioni necessarie (tra le 300 e le 600 firme) per i movimenti e i partiti che non sono già rappresentati in Parlamento.

L'escluso ha adesso 48 ore per presentare ricorso contro la decisione dei giudici Giuseppe Colazingari, Marco Tornatore e Giuseppe D'Abrusco. Se non lo farà, il sorteggio per l'ordine di comparizione sulla scheda elettorale delle liste avverrà presumibilmente nella giornata di giovedì, tra le 12:00 e le 14:00.