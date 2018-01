Sole e allegria per la Fiera di Sant'Orso ad Aosta

AOSTA – Sole, temperature miti e allegria nelle strade per l'inaugurazione della 1.018/a edizione della Fiera di Sant'Orso, la più grande kermesse di artigianato dell'arco alpino, che si svolge ogni anno il 30 e 31 gennaio nel centro storico di Aosta. Sono circa 1.150 gli artigiani che espongono le loro opere nei banchetti allestiti lungo le vie: scultura e intaglio su legno, vannerie, pelle e cuoio, pietra ollare, ferro battuto, mobili, giocattoli, complementi d'arredo, tessuti.

A completare l'offerta ci sono L'Atelier, riservato ai 'professionisti', e il padiglione enogastronomico, con le specialità valdostane. A vegliare sulla sicurezza dei visitatori il Centro operativo misto (Com), che tiene sotto controllo tutto il percorso per evitare affollamenti nelle vie. Nella notte tra i due giorni di Fiera, inoltre, è in programma la Veillà, tradizionale appuntamento di festa con musica e danze nelle strade.