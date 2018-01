Sciatori bloccati in un canalone, i soccorsi al lavoro tutta la notte

AOSTA - Sono stati recuperati e tratti in salvo i due sciatori bloccati lungo un canalone dal Piano della Gabba, in Val Veny (Courmayeur). L'intervento di soccorso si è concluso poco dopo le 2:30 della notte scorsa. I due sono stati raggiunti e sono stati calati con le corde dai soccorritori per superare alcuni salti di roccia. Hanno poi terminato la discesa sugli sci, con difficoltà dovuta al buio ed alla neve che si è rigelata. Sono stati recuperati con un gatto delle nevi e portati a Courmayeur. Entrambi sono in buone condizioni fisiche e non necessitano di assistenza sanitaria. Le operazioni sono state condotte dal Soccorso Alpino Guardia di Finanza, dal Soccorso Alpino Valdostano e dai Pisteurs Secouristes.