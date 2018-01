10 i valdostani selezionati per i Giochi olimpici. Viérin, un grande momento

AOSTA - «E' un grande momento per lo sport valdostano. Siamo lieti di salutare i nostri atleti che porteranno il nome della Valle d'Aosta nel mondo. Tutta la Regione è pronta a fare il tifo per sostenervi alle Olimpiadi». Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, durante una cerimonia dedicata agli atleti valdostani degli sport invernali selezionati per i Giochi olimpici, in programma in Corea.

Tra di loro spiccano i nomi di Federico Pellegrino, campione del mondo in carica della Sprint di fondo, e di Federica Brignone, 'stella' della Valanga Rosa. La delegazione è completata da Francesco De Fabiani, Elisa Brocard e Greta Laurent (sci nordico), Lorenzo Sommariva, Raffaella Brutto e Francesca Gallina (Snowboardcross), Thierry Chenal e Nicole Gontier (Biathlon). A loro si aggiungono i fratelli Karen e Mark Chanloung, dalla doppia nazionalità italo/thailandese, che gareggeranno a PyeongChang per la Thailandia, e la pattinatrice Cynthia Mascitto, nata in Canada, che vive a Courmayeur.