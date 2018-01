Confermata la sospensione di Andrea Manfrin dal Consiglio di disciplina

AOSTA – Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha confermato la sospensione per due mesi di Andrea Manfrin, giornalista pubblicista e consigliere della Lega Nord al Comune di Aosta. L'organismo ha infatti rigettato il ricorso dello stesso Manfrin contro il provvedimento del Consiglio di disciplina territoriale in relazione alla pubblicazione su Facebook di un post con fotografia in cui Mafrin definiva 'risorsa boldriniana' un uomo di colore - presunto migrante, in realtà residente in Valle d'Aosta - mentre guidava un overboard.

«Sapete quanto costa un overboard? Quello che questa risorsa boldriniana - scriveva Mafrin sul proprio profilo Facebook a maggio del 2017 - usa per andare a spasso vicino alla Cogne (o per scappare dalla guerra)? Anche usato viene tra i 200 e i 500 euro. Quanti cittadini valdostani se lo possono permettere?». La decisione disciplinare si fonda su un'ipotesi di violazione dell'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.