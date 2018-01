Si occupa di autopsie Manuela, la Miss 365 eletta a Saint Vincent

AOSTA – Manuela Matera è stata eletta Miss 365-Prima miss dell'anno nel corso di una serata a Saint Vincent condotta da Francesco Facchinetti, con la complicità di Linda Pani, in diretta streaming sul sito di Miss Italia e sulla pagina Facebook del concorso.

La reginetta, che è la prima miss promossa alle finali di settembre, frequenta un master in Tecniche autoptiche alla Cattolica di Roma. Viene da Potenza, ha 25 anni e ha già conseguito una laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Si ispira alla criminologa Roberta Bruzzone, ama ballare e sui social passa il tempo a sognare luoghi lontani che vorrebbe visitare. Il suo è un curioso profilo che abbina la passione per la criminologia e serie Tv come Grey's Anatomy al piacere di sfilare in passerella.

Un nuovo modo di presentare le Miss

La sua elezione è arrivata al termine di una serata in cui il tradizionale concorso ha confermato la sua capacità di rinnovarsi con un nuovo modo di presentare le miss in gara con una formula incentrata sul mondo social tra note audio Whatsapp, selfie e storie di Instagram.

Tra le ventidue candidate in gara, esaminate alla giuria presieduta da Raffaello Tonon, c'era anche Alessia Spagnulo che nei giorni scorsi ha conquistato gli onori della cronaca dopo essersi presentata in passerella al casting a Roma con Chloè, la sua bambina di sei mesi, nel marsupio.

Alessia, come le altre finaliste di Miss 365, potrà ripresentarsi alle finali regionali, mentre Marika Ferrarelli, premiata per il suo successo sui social, accederà direttamente alle prefinali nazionali. «La tappa in Valle d'Aosta - ha detto la patron - è stata un'esperienza importante nel lavoro di ognuno di noi. E' una regione simbolo di charme ed eleganza, proprio gli aspetti che cerchiamo di raccontare da quasi 80 anni. Abbiamo raccolto tutti gli elementi giusti per rimetterci al lavoro».

Una regione che non ha mai vinto

Manuela Matera proviene da una regione, la Basilicata, che non hai mai vinto il titolo di Miss Italia, come il Molise e la Valle d'Aosta, anzi che prima di ieri sera non si era mai assicurata un trofeo di rilievo nell'ambito del concorso. «Ora però torno ai miei studi. Al momento opportuno - dice la miss - farò di tutto per imporre la mia semplicità».