Niente permessi dall'Usl, la maratoneta olimpionica fatica ad allenarsi

AOSTA – Mancano medici pediatri all'ospedale di Aosta e quindi Catherine Bertone, classe 1972, maratoneta olimpionica a Rio (concluse la prova al 25/o posto) e dipendente dell'Usl della Valle d'Aosta, non riesce a partecipare agli allenamenti collegiali della nazionale di mezzofondo. L'azienda sanitaria le ha negato la domanda di part-time ma anche la richiesta di permessi non retribuiti. Per essere presente al prossimo raduno di Tirrenia (a febbraio) ha dovuto prendere ferie e lo stesso farà ad agosto per essere al via dei Campionati Europei di Berlino.

A denunciare la situazione è Jean Dondeynaz, presidente della Fidal Valle d'Aosta: «Quello che sta patendo Catherine Bertone evidenzia la singolarità di un atleta di livello internazionale con un impegno lavorativo particolare; con un collegato limite normativo relativamente al quale nessuno è mai intervenuto».

«Da una parte abbiamo un'atleta che, a suon di risultati, si è guadagnata spazi e convocazioni per le massime manifestazioni internazionali andando a rappresentare l'Italia - spiega - e dall'altra si rileva un evidente limite che nega all'atleta stessa di potersi preparare e giocarsi al meglio le proprie chance. Questa situazione non trova spazio nei contratti di lavoro penalizzando quegli atleti, come Catherine, che svolgono attività sportiva di alto livello».