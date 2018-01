Giorno della memoria, stop all'iniziativa di Manfrin (Lega Nord)

AOSTA - Il sindaco di Aosta Fulvio Centoz non ha concesso l'utilizzo di una sala comunale all'associazione Comitato 10 febbraio per la presentazione di due libri in programma domani, sabato 27 gennaio, in concomitanza con il Giorno della memoria.

«E' del tutto evidente – spiega il primo cittadino in una lettera inviata a Andrea Manfrin, presidente regionale dell'associazione e consigliere comunale della Lega Nord – che in tale data, ricorrendo il Giorno della memoria, appare più consono che l'Ente pubblico conceda i suoi spazi unicamente a eventi/manifestazioni che abbiano stretta attinenza con la finalità della ricorrenza, peraltro istituita con legge dello Stato». «Nessuna preclusione» all'organizzazione dell'evento in altre date. Ieri la consigliera comunale Carola Carpinello (L'Altra Valle d'Aosta) aveva polemizzato su «l'intento chiaramente e violentemente provocatorio» dell'iniziativa di Manfrin.