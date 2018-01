Una donna malata di Alzheimer si era persa nel bosco

AOSTA - Malata di Alzheimer, si era allontanata di casa in pantofole ed è stata ritrovata in un bosco poche ore dopo. La donna, 93 anni, di Doues, sembra in buone condizioni ed è stata portata in pronto soccorso ad Aosta per le visite del caso. L'allarme è scattato verso le 16:30, quando i familiari non l'hanno più vista. Un'ora dopo l'anziana è stata ritrovata dai carabinieri e dalla protezione civile tra la vegetazione, a 3-400 metri da casa, in frazione La Chenal.