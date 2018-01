Operaio di Aosta muore precipitando nel parco di un hotel

AOSTA - E' caduto da venti metri, da una parete rocciosa a picco sul lago di Como, e sulla quale stava lavorando per la posa di una rete paramassi. Un volo fatale per Ezio Pallais, 58 anni, di Aosta, morto nel primo pomeriggio a Cernobbio all'interno del parco del Grand Hotel Villa d'Este, uno degli alberghi più prestigiosi e conosciuti al mondo.

Sarà un'inchiesta aperta dalla Procura di Como a stabilire cause ed eventuali responsabilità sul decesso dell'operaio, impegnato con un collega in lavori di messa in sicurezza di una parte del parco rocciosa, sul retro del Grand hotel. I lavori, in corso in questo periodo invernale, nel quale l'albergo è chiuso, sono stati affidati all'impresa Ecoval di Quart (Aosta) e consistono nella posa di una rete paramassi a protezione del parco stesso e della strada provinciale che corre sulla sponda del lago. Al momento dell'infortunio gli operai erano assicurati alla parete da un sistema di corde e funi e stavano forando la roccia per fissare le reti. Improvvisamente, uno dei due è precipitato, sotto gli occhi del collega, per una ventina di metri. Inutili i soccorsi, nonostante l'intervento dell'elicottero del 118 di Como, atterrato all'interno del parco della villa. Il collega, illeso, è stato trasportato in ospedale perché sotto choc.