Criminalità: in Valle d'Aosta meno reati, ma più denunciati

AOSTA - A fronte di un numero di delitti in calo del 12,9% (da 4.235 nel 2016 a 3.689 nel 2017) si registra un incremento del 4,1% delle persone denunciate dagli organi di polizia giudiziaria (da 1.203 a 1.253) in Valle d'Aosta.

In particolare 1.116 sono quelle denunciate in stato di libertà (più 1,4%) e 137 quelle arrestate (più 33%). Il 33,9% dei delitti attribuiti originariamente a ignoti risultano scoperti (in Italia è il 27,17). I dati sono contenuti nel bilancio sociale 2017 della Procura, presentato dal Pm Eugenia Menichetti. Ad Aosta viene commesso il 41,7% dei delitti registrati sul territorio regionale. Il 77,1% delle persone deferite alla Procura della Repubblica di Aosta, in stato di arresto o libertà, è di nazionalità italiana; cifra che cala al 75% per quanto riguarda i reati predatori, come i furti. A livello nazionale il calo complessivo dei reati è dell'8%.