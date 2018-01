Il Garante dei detenuti chiede chiarimenti sull'acqua non potabile

AOSTA - In ordine alla salubrità dell'acqua nel carcere di Brissogne, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Enrico Formento Dojot, ha inoltrato una richiesta formale di chiarimenti al Provveditore regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta.

«Da qualche tempo viene fornita ai detenuti dell'acqua in bottiglia - riferisce Formento Dojot - per una presunta insalubrità dell'acqua erogata dal pozzetto dell'Istituto, in ordine alla quale sarebbero in corso operazioni di depurazione».

«Si tratta di una questione di assoluta rilevanza - conclude - sulla quale sono già intervenuto per le vie brevi, che coinvolge il diritto costituzionalmente garantito alla salute nonché la dignità dei ristretti, e perciò ho ritenuto di richiedere formalmente chiarimenti al Provveditore, rappresentando l'urgenza».