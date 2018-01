Bionaz, fine dell'evacuazione e dell'isolamento. Per ora cala il pericolo valanghe

AOSTA - Strade riaperte, fine dell'evacuazione per due famiglie e dell'isolamento per altri due nuclei a Bionaz, nell'alta Valpelline. Le misure erano scattate lunedì 22 a causa del forte pericolo di slavine. Con il parere positivo della commissione locale valanghe sono quindi rientrate a casa le quattro persone sgomberate nelle frazioni Rey e Ru.

La riapertura, attesa a breve, della strada comunale per la frazione di Chez Chenoux pone termine all'isolamento di altre due famiglie dopo che una valanga, tra lunedì e martedì, aveva invaso la carreggiata. E' percorribile anche tutta la strada regionale 28 dove, tra l'altro, lunedì era caduta una slavina che aveva lambito una casa e una stalla, all'altezza di Oyace. Il sindaco di Bionaz, Armando Chentre, sottolinea «l'importante collaborazione che c'è stata da parte delle persone evacuate e di coloro che sono rimasti isolati». Come sempre d'inverno, è chiusa la strada per la diga di Place Moulin, dove ogni settimana si alternano due guardiani trasportati in elicottero.