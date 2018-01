Tumori, è stabile l'incidenza in Valle d'Aosta

AOSTA - La tendenza dell'incidenza dei tumori in Valle d'Aosta tra il 2007 e 2012 è stabile, con una maggiore numerosità maschile. E' uno dei dati indicati dal Registro tumori Valle d'Aosta e riferiti oggi, in Consiglio regionale, dall'assessore regionale alla sanità Luigi Bertschy.

Nel 2017 sono stati inseriti nel Registro i dati relativi al 2013 da cui sono stati generati 956 nuovi casi di tumore incidente. Il raffronto dell'incidenza annua dei tumori con i dati degli altri registri del Nord-Ovest indica un valore nella media per gli uomini (349 contro 355 casi per 100.000 abitanti) e molto favorevole nelle donne (247 contro 264 nel Nord Ovest). La tendenza della mortalità dei tumori in Valle d'Aosta esaminata nel periodo 2007-2012 è in lieve riduzione in entrambi i sessi. Rispetto al Nord Ovest, in Valle d'Aosta l'incidenza è più bassa negli uomini (140 contro 156 casi per 100.000 abitanti) e nella media per le donne (82 contro 88).