Consiglio Regionale: nasce il gruppo Mouv-Coalition Citoyenne

AOSTA - Il gruppo Misto del Consiglio Regionale si trasforma in gruppo consiliare Mouv'-Coalition citoyenne. Lo ha annunciato, in apertura della seduta di oggi, il presidente dell'Assemblea regionale Joel Farcoz. Il capogruppo sarà Elso Gerandin (proveniente dal gruppo Uvp), il vice è Andrea Padovani (eletto nella lista Pd-Sinistra Vda). Il terzo componente è Alberto Bertin (ex gruppo Alpe). «In seguito alla positiva collaborazione realizzatasi in questi mesi in seno al gruppo Misto - spiegano i consiglieri - abbiamo deciso di costituire un gruppo consiliare al fine di rendere maggiormente efficace e dare coesione alla nostra azione in Consiglio regionale».