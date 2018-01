Fondi 'sperperati' in Valle d'Aosta, il 29 marzo si va in Cassazione

AOSTA - E' in calendario il 29 marzo 2018 il processo davanti alla Corte di Cassazione per l'inchiesta sui costi della politica in Valle d'Aosta. A venire a conoscenza della data sono stati alcuni avvocati anche se non sono ancora state consegnate le notifiche (non è escluso che all'ultimo l'udienza sia posticipata). Lo ha appreso l'ANSA.

Al terzo grado di giudizio hanno fatto ricorso 15 politici condannati in Appello (in primo grado erano stati assolti tutti i 27 imputati) per reati che vanno dal peculato al finanziamento illecito dei partiti e all'indebita percezione di contributi pubblici. Le pene variavano da un massimo di due anni e quattro mesi a un minimo di quattro mesi. Tra i condannati anche quattro consiglieri regionali dell'attuale legislatura - Carmela Fontana e Raimondo Donzel del PD, Marco Vierin di Stella alpina e Leonardo La Torre eletto nelle fila dell'Union valdotaine - che sono stati sospesi in base alla legge Severino.

La Corte di Appello di Torino, lo scorso 14 febbraio, aveva condannato a un anno e 10 mesi di reclusione Marco Vierin (Stella Alpina), a un anno e 10 mesi a Dario Comé (Stella Alpina), a un anno e 5 mesi ad Alberto Zucchi (Pdl), a un anno e 10 mesi a Carmela Fontana (Pd), a un anno e 8 mesi a Raimondo Donzel (Pd), a un anno e 8 mesi a Gianni Rigo (Pd), tutti per peculato. Per finanziamento illecito ai partiti, inoltre, erano stati condannati a 10 mesi e 24 mila euro di multa Leonardo La Torre (Federation Autonomiste), a 4 mesi e 10 mila euro di multa Claudio Lavoyer (Federation Autonomiste), a 6 mesi Ruggero Millet (Pd), a 4 mesi e 14 mila euro di multa Patrizia Morelli, Albert Chatrian, Giuseppe Cerise e Roberto Louvin (Alpe).

Erano stati assolti, come in primo grado, André Laniece (Stella Alpina), Enrico Tibaldi (Pdl), Davide Avati, Giuseppe Rollandin, Erika Guichardaz, Emilio Zambon e Giovanni Sandri (Pd), Diego Empereur, l'assessore regionale alle Finanze Ego Perron, Osvaldo Chabod e Guido Grimod (Union Valdotaine) e Chantal Certan (Alpe). I giudici avevano stabilito l'interdizione dai pubblici uffici per Comé, Lattanzi, Benin, Fontana, Donzel, Rigo, Viérin e Zucchi. Il pm Giancarlo Avenati Bassi aveva chiesto la condanna per tutti.