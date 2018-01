Bionaz, cadono valanghe su un alpeggio e due chalet

AOSTA - Due chalet adibiti ad attività commerciali e un alpeggio sono stati danneggiati da alcune valanghe cadute a Bionaz (Aosta), nella zona del Grand Combin. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le strutture sono disabitate in questo periodo dell'anno. Lo ha appurato la commissione locale valanghe, guidata da Maurizio Lanivi.

Nel dettaglio una grande slavina ha investito il bar e la rivendita di formaggi sul piazzale della diga di Place Moulin, dove in questo periodo si trovano soltanto i guardiani. La strada per raggiungere la diga era già stata chiusa. E' invece in sicurezza l'edifico della Cva. Più a valle, in località Faudery, una slavina ha danneggiato l'alpeggio Le Rond. La strada resta chiusa dal municipio di Bionaz verso monte, dove sono cadute sei o sette slavine. Nelle frazioni di Chez Chenoux e La Quellod è scesa una valanga che ha interessato in tre punti la strada comunale. La carreggiata è chiusa ed è iniziato lo sgombero in mattinata, sospeso per sicurezza nelle ore più calde.