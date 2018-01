Riapre la strada per Cervinia, ma viene chiusa la Ss26 a St-Pierre a causa di una frana

AOSTA - E' prevista verso mezzogiorno la riapertura del tratto di strada regionale 46 che da Valtournenche conduce a Breuil-Cervinia. «Abbiamo dato il via libera alla riapertura, ora bisogna aspettare che la neve venga sgomberata dalla carreggiata», spiega la guida alpina Giuliano Trucco, membro della commissione locale valanghe.

La località, con circa cinquemila persone, era isolata dalle 17:00 di domenica 21 a causa del pericolo valanghe legato alle intense precipitazioni, che nel fine settimana hanno portato oltre un metro di neve. Durante la chiusura della strada «ci sono stati diversi distacchi spontanei, si sono fermati sui paravalanghe. C'è ancora molta neve che deve scendere, ma riteniamo che non dovrebbe interessare la viabilità», aggiunge Trucco. Dall'inizio del 2018, questa è stata la terza chiusura dovuta al pericolo valanghe della strada regionale 46.

Frana sulla Statale

Un muretto è crollato sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del comune di Saint-Pierre. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La viabilità è temporaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia. L'evento si è verificato in corrispondenza del paramassi al confine con il comune di Sarre. Sono in corso i sopralluoghi dei tecnici di Anas e Regione per valutare la situazione.