Elezioni 2018, l'Uvp designa Alessia Favre

AOSTA – L'Uvp rinuncia a candidare l'ex presidente del Consiglio Andrea Rosset e designa Alessia Favre per il seggio della Camera. La posizione del movimento è stata formalizzata nella serata di ieri. Favre, consigliera comunale di minoranza a Saint-Pierre, è stata presidente dell'Uvp. Oggi è previsto un nuovo vertice delle forze di maggioranza in cui si dovrebbe dare il via libera al ticket Albert Lanièce (Senato) e Alessia Favre (Camera). Il PD, che aveva proposto il nome di Paola Vacchina, dirigente nazionale delle Acli, rinuncerebbe ad esprimere un candidato.