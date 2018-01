Slitta l'elezione di Rollandin alla II Commissione

AOSTA - Slitta, per l'assenza di due consiglieri dell'Uvp, la seduta della seconda Commissione in cui era prevista l'elezione alla presidenza di Augusto Rollandin, capogruppo dell'Union Valdotaine e designato dal movimento a ricoprire l'incarico. Alla riunione non si sono presentati (assenti giustificati) Andrea Rosset e Nello Fabbri, quest'ultimo capogruppo dell'Uvp. L'organismo consiliare è stato riconvocato dal vice presidente David Follien per domani. Il rinvio di oggi potrebbe essere collegato alle fibrillazioni di queste ore all'interno della maggioranza regionale (Uv, Uvp ePd), collegate alla trattativa per l'individuazione dei candidati alle elezioni politiche.