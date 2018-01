Polstrada, 177 patenti ritirate ad Aosta nel 2017

AOSTA - Sono 177 le patenti di guida e 222 le carte di circolazione ritirate nel 2017 dalla sezione polizia stradale di Aosta (comprendente le sottosezioni di Pont-Saint-Martin e Courmayeur), a fronte di 7.229 infrazioni al codice della strada accertate.

Le contravvenzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza sono 455, mentre sono 135 quelle per uso improprio di telefono cellulare. Sono state inoltre effettuate 2.067 contestazioni per eccesso di velocità e decurtati 9.000 punti patente. Le denunce per guida in stato di ebbrezza sono state 57, due quelle per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, a fronte di 11.810 controlli (il 15% in più del2016).

Sono state impiegate 5.762 pattuglie, di cui 5.145 hanno svolto attività lungo l'A5 Quincinetto-Piazzale Monte Bianco. Gli incidenti con soli danni rilevati sull'autostrada sono stati 60, mentre 22 quelli con feriti (tre le persone decedute). Nove gli arrestati al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.