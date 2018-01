AOSTA - Un aostano di 47 anni, Moreno Rigo, è stato trovato morto in casa, nel quartiere Cogne di Aosta. Da alcuni giorni non rispondeva al telefono e ieri sono intervenute le forze dell'ordine. L'uomo, disoccupato, era disteso sul letto. Saranno gli accertamenti medico-legali as tabilire le cause della morte.