Pmi, al via le domande per la digitalizzazione e ottenere i finanziamenti

AOSTA - A partire dalle ore 10:00 del 30 gennaio e fino alle 17:00 del 9 febbraio 2018 potranno essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni per la digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese.

Lo comunica la Presidenza della Regione Valle d'Aosta. Le domande andranno presentate esclusivamente tramite procedura informatica, che sarà resa disponibile nell'apposita sezione Voucher digitalizzazione del sito web del Ministero dello sviluppo economico e sarà accessibile per la compilazione già dalle 10 del 15 gennaio 2018.

«Il Voucher digitalizzazione – si legge in una nota – è un finanziamento a fondo perduto, di valore non superiore a 10 mila euro, concesso nella misura del 50% del totale delle spese ammissibili, per l'acquisto di software, hardware e/o servizi».

Dove trovare le informazioni

La dotazione complessiva assegnata territorialmente alla Regione autonoma Valle d'Aosta ammonta a circa 226 mila euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2014/20. Modalità e termini di presentazione delle domande sono contenuti nel decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 24 ottobre 2017, pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).