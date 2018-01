Approvata la mozione per un luogo dedicato a Emilio Lussu

AOSTA - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità una mozione, presentata dall'Union Valdôtaine Progressiste, volta ad impegnare il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ad assumere le iniziative necessarie - di concerto con il Comitato per le celebrazioni del 70/o anniversario dello Statuto speciale - all'intitolazione ad Emilio Lussu di un «luogo idoneo a ricordarne la figura e l'importanza che ebbe nel sostenere la promulgazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

La mozione - si legge in una nota - «prende spunto dall'opera di Emilio Lussu in seno al Governo Parri affinché il Governo italiano onorasse gli impegni assunti già durante la lotta della Resistenza e della Liberazione per il riconoscimento dell'autonomia della Valle d'Aosta» e «sottolinea il concreto e determinante sostegno apportato da Lussu per il raggiungimento di questo risultato come Deputato all'Assemblea Costituente e, soprattutto, come relatore del disegno di legge costituzionale recante lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta».