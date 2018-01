Maltempo, finalmente riapre (nel pomeriggio) la strada per Cervinia

AOSTA - E' stata riaperta la strada tra Valtournenche e Breuil-Cervinia, chiusa da lunedì 8 a causa del pericolo valanghe. Finisce così l'isolamento per circa cinquemila turisti, in larga parte stranieri. «Ma ci vuole il tempo per renderla transitabile. In media è coperta da un metro e mezzo di neve», spiega all'ANSA la guida alpina Giuliano Trucco, membro della locale commissione valanghe. Per questo, con i mezzi spartineve in azione, è previsto che «sarà percorribile dal primo pomeriggio».