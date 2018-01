Gressoney, stanno bene gli 80 studenti in gita rimasti isolati

AOSTA - «Stanno tutti i bene», circa 80 studenti del Liceo scientifico linguistico 'Savoia Benincasa' di Ancona, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ospiti di un hotel di Gressoney, Il paese rimasto isolata per le intense nevicate di questo giorni.

Lo dice all'ANSA la preside della scuola Alessandra Rucci: «con loro ci sono otto docenti, ci sentiamo continuamente via telefono o WhatsApp e siamo in contatto anche con il sindaco di Gressoney». Il gruppo sta trascorrendo una settimana in montagna per promuovere gli sport invernali presso l'Hotel Momboso, «lontano dai accumuli di neve. I mezzi sono al lavoro per liberare le strade e il sindaco ritiene che la situazione possa migliorare nel pomeriggio. In alcune località ci sono stati anche brillamenti controllati per alleggerire il peso della neve».