Colpito da un infarto a Cervinia, interviene lo spartineve per soccorrerlo

BREUIL-CERVINIA (AOSTA) - Soccorso nella notte per un infarto a Cervinia con l'ausilio di uno spartineve che ha aperto la strada ingombra di neve e ha consentito il transito dell'ambulanza. E' accaduto a un turista russo di 64 anni, in vacanza nella località valdostana isolata da ieri pomeriggio per il pericolo valanghe. L'uomo si trova ora nell'Unità di terapia coronarica dell'ospedale Parini di Aosta.

Il paziente, dopo essere stato visitato dal medico del paese, è stato trasportato nel capoluogo regionale con un mezzo dei Volontari del soccorso di Cervinia, scortato anche dalla guide del soccorso alpino valdostano. Tutti gli operatori erano dotati di apparecchio di ricerca in valanga Artva.