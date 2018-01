Possibili valanghe mai viste prima in Valle d'Aosta

AOSTA - «Possono raggiungere il fondovalle sia con la componente nubiforme sia con la densa, e in alcuni casi superare i limiti storici conosciuti» le valanghe spontanee previste per oggi martedì 9 - sopra il limite del bosco - dal bollettino dell'Ufficio neve e valanghe della Regione Valle d'Aosta.

Il grado più alto

Il pericolo sale infatti all'eccezionale grado 5-molto forte (su una scala da 1 a 5) nelle vallate del Gran Paradiso, medie e alte valli del Lys e Ayas e alta Valtournenche, e a 4-forte sul resto del territorio. A quote più basse, «sotto i 2.300-2.500 metri sono probabili molte valanghe di neve bagnata anche di fondo di medie dimensioni in grado di raggiungere la viabilità di fondovalle». La situazione è «molto pericolosa per le attività escursionistiche e scialpinistiche/fuoripista».

La situazione «è più critica in particolare nel sud e nell'est della regione, dove i quantitativi di neve fresca a fine episodio possono superare i due metri oltre i 2.100-2.300 m e dove sono probabili grandi valanghe».