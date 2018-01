Maltempo e pericolo valanghe, isolata anche Antagnod

AOSTA - La frazione di Antagnod, in Val d'Ayas, resterà isolata almeno per tutta la notte. Visto il pericolo valanghe, il sindaco, Alex Brunod, ha disposto la chiusura del tratto di strada Lignod-Pra Charbon.

Era l'unica via di collegamento rimasta per raggiungere Antagnod, dopo la chiusura del tratto Champlan-Champoluc avvenuta a metà pomeriggio di ieri. «Poco sotto Lignod è caduta una grande slavina, a 10 metri dalla sede stradale», spiega il primo cittadino. Con un'ordinanza il sindaco ha disposto inoltre, per oggi martedì 9, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Ayas (tutte si trovano in frazione Champoluc).