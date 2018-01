Maltempo, 100 persone evacuate a Champoluc

AOSTA - A causa del pericolo valanghe è in corso lo sgombero di un centinaio di persone a Champoluc, in Val d'Ayas. Una settantina sono turisti ospiti dell'albergo Relais du glacier, i restanti sono residenti nella zona, i quali saranno alloggiati in sistemazioni alternative. «Stiamo evacuando la zona sotto la montagna di Facciabella, nella parte vecchia del paese», spiega il sindaco Alex Brunod. «Dopo procederemo - aggiunge - con la chiusura della strada, nel tratto da Champlan a Champoluc».