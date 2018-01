Gli trovano dei coltelli e droga nello zaino, denunciato un minore

AOSTA - Sorpreso con tre coltelli, un minorenne residente nella cintura di Aosta è stato denunciato dalla polizia per possesso di oggetti atti a offendere. Durante il fine settimana, gli agenti della Volante hanno notato due giovani 'sospetti' davanti alla stazione ferroviaria. Uno dei due ha provato subito ad allontanarsi ma è stato bloccato dai poliziotti. Nel suo zaino, oltre ai coltelli, è stato trovato un barattolo di plastica contenente della marijuana. Oltre alla denuncia alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Torino, per il giovane è scattata anche la contestazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente.