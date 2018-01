Influenza, Usl della Valle d'Aosta: il picco a fine gennaio ma molti sono già a letto

AOSTA - Potrebbe manifestarsi «verosimilmente verso la fine di gennaio» il picco massimo di influenza in Valle d'Aosta. Lo rende noto l'Usl, invitando «tutti coloro - soprattutto i soggetti che ancora non hanno provveduto a vaccinarsi - a effettuare quanto prima la vaccinazione». Occorrono infatti «15 giorni per la risposta immunitaria».

In tutte le regioni italiane il livello di incidenza è pari o superiore a 10 casi per 1.000 assistiti, tranne in Friuli-Venezia-Giulia, provincia di Bolzano e Valle d'Aosta: qui si mantiene a circa 4 casi per 1.000 assistiti. Lo rivela il rapporto epidemiologico InfluNet 2017-2018, che ha da poco pubblicato i dati nazionali e regionali. In base ai dati pervenuti dal Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'azienda Usl, sul totale delle 18.000 dosi di vaccini acquistate, attualmente ne sono state distribuite 17.600. Al momento i vaccini somministrati sono 12.037.