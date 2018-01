Si è formata una lunga coda sulla strada Breuil-Cervinia

VALTOURNENCHE (AOSTA) - Una lunga coda di auto e furgoni si è formata lungo la strada regionale in direzione Breuil-Cervinia in attesa dell'apertura prevista dopo le ore 12:00 di oggi. Turisti e fornitori degli alberghi e degli esercizi commerciali stanno infatti aspettando, anche con qualche segnale di nervosismo, il via libera per raggiunge il paese che è rimasto isolato da ieri pomeriggio. Situazione più tranquilla in paese dove gli albergatori hanno invitato gli ospiti che devono scendere a valle per rientrare a casa a non mettersi in coda fino alla effettiva riapertura per evitare ingorghi.