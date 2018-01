Eventi ad Aosta, 9 cose da fare il 6 e il 7 gennaio

AOSTA – Gli appuntamenti dedicati all'Epifania, la musica, i mercatini ed il divertimento. Ecco qualche consiglio per godersi il weekend e per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti

Merenda con delitto

Anche in Cittadella dei Giovani ad Aosta si festeggia l’Epifania: il 6 gennaio alle 16, presso il teatro andrà in scena una Merenda con delitto

Befana in mongolfiera

Il 6 e 7 gennaio, voli in mongolfiera vincolata su piazza Chanoux. Ci sarà la possibilità di librarsi di qualche metro sopra i tetti della piazza principale della città.

Musica live

Alla Cittadella dei Giovani di Aosta, sabato 6 gennaio alle 21, il concerto con Pitularita, Rémy e Vincent Boniface. Rémy Boniface violino, organetto; Vincent Boniface sax, clarinetto, cornamuse, organetto. La musica di Pitularita è l’espressione spontanea di una coppia di fratelli musicisti, cresciuti al suono della musica delle Alpi, dove si trova la loro regione d’origine, la Valle d’Aosta. Da lì sono partiti alla scoperta di altri orizzonti musicali che sviluppino il sentimento conviviale della musica tradizionale verso una dimensione attuale e innovatrice. Da cinque generazioni l’organetto diatonico si aggrappa alle spalle di questa famiglia di cui Rémy e Vincent sono gli eredi, affiancando la vibrazione delle corde del violino o delle ance delle cornamuse o del clarinetto. Il repertorio è formato da brani di propria composizione e da melodie cantate o suonate per la danza, estratte dal bacino della musica tradizionale europea

Musica Gospel

A Gressoney Saint Jean, sabato 6 gennaio, presso la Chiesa parrocchiale, Il Quincy Blue Choir in concerto. Un coro di ispirazione Gospel che nasce nel 2000 sotto la direzione della cantante jazz Paola Mei. Punto di forza del coro è la voglia di cantare insieme e comunicare gioia, energia e vitalità coinvolgendo il pubblico in una meravigliosa esperienza.

Arriva la Befana a Fontainemore

Tre giorni di sorprese a Fontainemore, per grandi e piccini, all’insegna delle tradizioni locali e dell’arrivo della Befana… In questi tre giorni il Parco Avventura sarà aperto dalle 14 alle 17.

La Befana sugli sci

A Chamois, sabato 6 gennaio, distribuzione di dolcetti e caramelle ai bambini sulle piste di discesa

Mercatino della Befana

A Champoluc, il 6 e 7 gennaio, la creatività, il gusto e la maestria degli artigiani, in un percorso festoso nell’incantevole cornice della Valle d’ Ayas.

Apertura del carnevale a Pont Saint Martin

Il giorno dell’Epifania, all’alba, un nutrito gruppo di musici della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin inizia un lungo percorso per le vie del paese e, all’entusiasmante suono dell’Inno del Carnevale, esegue l’«Albata». La musica raggiunge, al buio, la popolazione ed è un risveglio emozionante: arriva il Carnevale.

Veglione di apertura del Carnevale a Verres

Nel 1450 Caterina di Challant ed il consorte, scortati da alcuni uomini armati, scesero a Verrès. Dopo aver pranzato presso il Reverendo Pietro de Chissé, prevosto della collegiata di Saint Gilles, si recarono nella pubblica piazza sottostante la chiesa. Al suono del piffero e del tamburo tutti si misero a ballare e Caterina, lasciato il consorte, danzò con la gioventù del paese. L’entusiasmo è massimo, un solo grido echeggia: «Vive Introd et Madame de Challant». L’eco di questo gioioso grido è udibile ancora oggi. Gli oltre 500 anni trascorsi non hanno cancellato il ricordo di quella giornata di festa e così ogni anno tutta Verrès attende intrepidamente e con molto entusiasmo la celebrazione del carnevale. Ambitissimo da tutta la cittadinanza il ruolo dei nobili. Il programma è ricco, ogni anno vengono proposte sfilate in costume seguite da un suggestivo veglione nei saloni del castello che domina il paese. Il Carnevale entra nel clou ogni anno con la presentazione dei personaggi nella piazza del paese il 6 gennaio. Al termine della presentazione si assiste alla singolare e simpatica lettura in lingua antica «maccheronica» da parte del battitore del «manifesto d’intenti della cittadinanza».