Forza Italia: il Centro destra sia unito alle politiche

AOSTA - Forza Italia della Valle d'Aosta punta a presentare alle prossime elezioni politiche due candidati condivisi da tutte le forze di centro destra presenti in regione. Lo spiega all'ANSA il coordinatore regionale Massimo Lattanzi. «Non nascondo le difficoltà - chiarisce - ma il nostro obiettivo è di presentare alle politiche un centro destra unito; dovesse fallire il tentativo, Forza Italia ci sarà, in ogni caso». Lunedì prossimo è in programma un coordinamento regionale di Forza Italia per «programmare gli incontri politici con la Lega, Fratelli d'Italia e la lista civica nata recentemente che si colloca nel centro destra», aggiunge Lattanzi.