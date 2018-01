Maltempo, la strada di Cervinia sarà riaperta dalle 12:00

AOSTA - La Commissione valanghe ha dato il via libera all'apertura della strada regionale per Breuil-Cervinia. Il transito in entrambi i sensi di marcia sarà possibile dalle 12:00, dopo lo sgombero della neve residua. «E' cessato il pericolo valanghe lungo la strada non ci sono più motivi per tenerla chiusa», ha spiegato all'ANSA la guida alpina Giuliano Trucco, componente della commissione.