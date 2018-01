Pericolo valanghe, chiusa anche la strada Valtournenche, Breuil-Cervinia

AOSTA - La strada regionale che collega Valtournenche a Breuil-Cervinia è chiusa al traffico per pericolo valanghe. Fino alle 17:00 di ieri è stato possibile il rientro dei turisti. La Protezione civile consiglia di «evitare di stare all'aperto se non strettamente necessario», scrive su Facebook la società Cervino spa che gestisce gli impianti di risalita.

Due slavine

Lungo il tratto di strada che è stato chiuso sono scese due slavine, una delle quali ha raggiunto la strada. Una colata, di piccole dimensioni è caduta vicino a un albergo a Cervinia, senza provocare danni. Altri distacchi sono stati segnalati all'ufficio neve e valanghe della Regione a Valsavarenche (località Rovenaud), Ayas (versante est dello Zerbion), a Rhemes (zona Chevreres) e a Oyace (oltre a alla slavina caduta sulla strada a confine con Bionaz). Il pericolo valanghe è pari a 4-forte nelle vallate di Rhemes, Valgrisenche, Valdigne, Gran San Bernardo, Valpelline e alta Valtournenche. Nel resto del territorio è 3-marcato.

Oggi si vedrà

La strada regionale di accesso a Breuil-Cervinia è così rimasta chiusa per pericolo valanghe tutta la notte. Lo ha riferito all'ANSA Sara Bordet, commissario del Comune di Valtournenche. «Domani mattina non appena la visibilità lo consentirà faremo ulteriori valutazioni con la commissione valanghe», ha spiegato. In base alle stime a disposizione del Comune, a Breuil-Cervinia - ha riferito il commissario - dovrebbero essere presenti circa 10 mila turisti, di cui 3.500 negli alberghi e 7.000 mila nelle seconde case.