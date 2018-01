Grandi valanghe cadute in Valle d'Aosta

AOSTA - Alcune grandi valanghe di neve umida, generate dal rialzo termico, si stanno staccando in Valle d'Aosta, dove a causa del maltempo il pericolo va da 4-forte a 3-marcato. A Courmayeur nella notte sono caduti 50-60 centimetri di neve a 2.000 mt. Stamane ci sono stati distacchi "dai pendii dietro al traforo del Monte Bianco", fanno sapere dall'ufficio neve e valanghe della Regione. La zona è quella del Toula e della Brenva e il soffio è arrivato fino a valle.

Ma anche dal Mont Chetif, dietro l'abitato di Dolonne e La Vilette. Come constatato anche dalla polizia municipale, «al momento non sono segnalati danni», spiega Oscar Taiola, responsabile locale del soccorso alpino. Nella Valpelline, tra Bionaz e Oyace, una slavina ha invaso la regionale. «Il fronte della valanga è di 3-400 metri. Solo una parte della colata è arrivata sulla strada, invasa per una decina di metri. Non ci sono danni segnalati, stiamo valutando se riaprire», spiega il sindaco di Bionaz, Remo Chentre. Altre valanghe segnalate a Rhemes.