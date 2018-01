Calo dei reati nel 2017 ad Aosta, e più autori scoperti rispetto alla media d'Italia

AOSTA - Sono in calo del 15% i delitti denunciati ai carabinieri della Compagnia di Aosta nel 2017, competente da Saint-Christophe a Courmayeur: 1.329 a fronte dei 1.455 nel 2016. Per 286 reati è stato scoperto l'autore, «un valore percentuale più alto rispetto alla media italiana», ha spiegato in conferenza stampa il capitano Danilo D'Angelo. Le persone denunciate sono state 326, e 29 quelle tratte in arresto.

Contrariamente a quanto accaduto in media e bassa Valle, i reati predatori sono «in netta diminuzione» (613 rispetto ai 718 del 2016). Sono «stabili» i furti in appartamento; in calo del 25% i furti su auto in sosta e negli esercizi commerciali. Solo una rapina registrata (arrestato l'autore) rispetto alle 6 dell'anno precedente. In materia di stupefacenti, ci sono stati 3 arresti, 7 denunce, 80 assuntori segnalati all'autorità prefettizia. «A noi interessa più salvare un ragazzo da questo mondo orribile» rispetto a «prendere un grande spacciatore», ha detto D'Angelo.