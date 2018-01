Aveva aggredito con un machete due uomini a Capodanno, resta in carcere

AOSTA - Resta in carcere Roberto Giovanni Bosisio, 55 anni, di Aosta, arrestato la notte di Capodanno per tentato omicidio. Lo ha deciso il Gip Giuseppe Colazingari, dopo l'udienza di convalida che si è svolta mercoledì 3 gennaio nella casa circondariale di Brissogne.

Alterato

In stato di alterazione psicofisica - secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma - ha minacciato e aggredito con una roncola e un machete due uomini, ferendone uno, un quarantanovenne di Aymavilles, al viso e a una mano (prognosi di 25 giorni). I fatti in via Elter, nel quartiere Cogne di Aosta. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato Bosisio (che aveva già pregiudizi di polizia) affacciato alle scale della sua abitazione, mentre brandiva armi da taglio. Dopo aver tentato una «aggressione nei confronti dei militari e dei poliziotti intervenuti», è stato bloccato e disarmato anche con lo spray al peperoncino in dotazione all'Arma. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un machete, una roncola, quattro coltelli a serramanico.