Cade un masso sulla SS 26 a Pré-Saint-Didier

AOSTA - Il maltempo in Valle d'Aosta crea i primi problemi alla viabilità. Un masso è franato sulla strada statale 26 a Pré-Saint-Didier poco prima delle 12:00. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Sul posto è intervenuto personale dell'Anas e del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Il masso è stato rimosso immediatamente: la carreggiata è tornata percorribile e il traffico non ha subito rallentamenti.