Maltempo in Valle d'Aosta, chiuse valli Ferret e Veny

AOSTA - A causa delle nevicate previste in Valle d'Aosta per le prossime ore il Comune di Courmayeur ha disposto la chiusura delle valli Veny e Ferret. In particolare sono vietate la circolazione veicolare e pedonale da La Paludfino a Planpincieux e la circolazione e la sosta sia pedonale che con qualsiasi veicolo a motore sulla strada della ValFerret. Inoltre è istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale, che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell'area compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, fino alla Zerotta e al Peuterey, compreso il Plan Ponquet.