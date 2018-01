Morta la notte di Capodanno sulla A5, gli inquirenti indagano per omicidio colposo

AOSTA - La procura di Aosta mira a far luce sul ruolo dei vertici della Sav, società che gestisce l'autostrada A5 Quincinetto-Aosta, nell'indagine per omicidio colposo sull'incidente costato la vita la notte di Capodanno a Federica Banfi, 21 anni, di Legnano (Milano) e seri traumi ad altri quattro giovani ricoverati in prognosi riservata.

Il ruolo del manto stradale

Gli accertamenti si concentrano infatti sulle condizioni del manto stradale, su cui è stato rilevato molto ghiaccio. In base ai primi riscontri gli inquirenti tendono a escludere responsabilità per i conducenti dei due mezzi coinvolti. Si tratta di un minivan da nove posti che ha sbandato e che è stato colpito dal pullman da 54 posti che lo seguiva. I veicoli sono sotto sequestro e saranno sottoposti a una perizia con cui la procura accerterà la dinamica dello scontro. L'indagine è affidata al Pm Carlo Introvigne, che subito dopo l'incidente si è recato sul posto per svolgere un sopralluogo. La giovane era in vacanza in Valle d'Aosta con il gruppo parrocchiale di Canegrate (Milano).